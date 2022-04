Trabajadores en salud ratifican paro movilizado de 48 horas exigiendo ítems e insumos médicos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

No habrá atención en los hospitales de primer y segundo nivel. Ruth Aguilera, representante de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), anunció que los trabajadores en salud ingresarán en un paro movilizado de 48 horas que iniciará a primera hora de este martes y culminará el miércoles, exigiendo a la Alcaldía cruceña la dotación de ítems, insumos médicos, entre otras demandas.

"No hay medicamentos, reactivos, no hay salud en Santa Cruz hace más de un año y según el equipo técnico del alcalde (Jhonny Fernández) no habrá respuesta hasta septiembre. No podemos trabajar porque hay un incumplimiento de deberes", afirmó Aguilera en contacto con Notivisión.

Entre las otras demandas del sector el respeto irrestricto al Estatuto del Trabajador de Salud, incremento salarial, respeto a la jornada laboral de seis horas, cumplimiento del escalafón al mérito, incorporación a la Ley general de Trabajo, recibir el 100% de su jubilación y pago del refrigerio y el seguro de vida.

La dirigente calificó de "indolente" la actitud de la Alcaldía cruceña, pues asegura que "los pacientes se van con sus recetas vacías y a los dos o tres días las familias vienen por el certificado de defunción".

"Una tabletita que cuesta 0,20 centavos para el hipertenso y que por una negligencia administrativa no hay (medicamento), se mueren nuestros pacientes. Si eso no motiva un dolor o un aprecio al ser humano, el señor alcalde debería irse si su primera función no es la salud", expresó la representante de Fesirmes.

No descartan otras medidas de presión si el edil cruceño Jhonny Fernández no los atiende, ya que descartan la mediación del secretario de Salud Roberto Vargas.