ALP aprueba el reglamento y convocatoria para la selección del Defensor del Pueblo

La Paz

La tarde de este martes, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó el reglamento y convocatoria para la selección del Defensor del Pueblo, la misma incluye nueve artículos modificados, que se aprobaron sin inconvenientes.

Los nueve artículos que fueron modificados, habían sido acordados en reuniones pasadas, previas al desenlace de la bochornosa sesión donde existió conflictos entre asambleístas oficialistas y opositores, marcada de empujones y gritos para aprobar el reglamento a Defensor del Pueblo.

Por su parte, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, afirmó a través de su cuenta de Twitter, que el reglamento no fue aprobado por unanimidad, como señala la publicación de la Cámara de Senadores.

“¡El reglamento NO se aprobó por unanimidad! No existe la garantía de elegir un Defensor del Pueblo independiente e imparcial y que defienda a todos los bolivianos. El MAS no cumple sus acuerdos”, manifestó Pedrazas en Twitter.