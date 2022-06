Amber Heard confiesa que 'todavía ama' a Johnny Depp

Cargando...

Amber Heard confesó que "todavía ama" a su exmarido Johnny Depp, a pesar de que una vez más habló para acusarlo de abuso físico durante su relación, insistiendo en que su falta de lesiones visibles no significa que sus afirmaciones fueran "falsas" o un 'engaño'.

La actriz de 36 años habló una vez más sobre el abuso que afirma haber sufrido a manos de su excónyuge durante una amplia entrevista en el programa Today con Savannah Guthrie, solo unos días después de que fue declarada culpable de difamar a Depp, de 59 años. en un artículo de opinión del Washington Post en el que afirmó que era una sobreviviente de 'abuso doméstico'.

En la tercera entrega de la entrevista, que se transmitirá en su totalidad en Dateline de NBC el viernes, Heard también respondió en varios momentos durante el juicio cuando la llamaron por 'mentir', incluidas las afirmaciones de que 'fingió' moretones en la cara y alegaciones de que ella avisó a TMZ sobre cuándo planeaba visitar un juzgado para presentar una orden de restricción contra su exmarido.

Continuó respondiendo a las furiosas críticas que enfrentó después de que se reveló que no había cumplido con la donación de $us 3.5 millones a la ACLU que insistió que había entregado de su acuerdo de divorcio de $us 7 millones, alegando que solo había tenido la intención de hacerlo.

Heard también abordó sus planes para el futuro, revelando que ahora planea ser una 'mamá de tiempo completo' para su hija de un año, Oonagh Paige, horas después de que su equipo se vio obligado a negar los rumores de que la actriz había sido eliminada su papel de $us 2 millones en la secuela de Aquaman.

A principios de este mes, un jurado dictaminó que Heard difamó a su exesposo al publicar un artículo sobre ser una sobreviviente de agresión sexual en el Washington Post. Se le ordenó pagar a Depp $us 10 millones en daños compensatorios y $ 5 millones en daños punitivos, aunque el juez redujo el segundo pago a $us 350,000 según la ley de Virginia. Se le otorgó una cantidad relativamente insignificante de $us 2 millones en daños compensatorios, lo que significa que Depp se alejó del caso y Heard le debía $us 8.35 millones.