Analizarán permanencia estudiantil en la UMSS y estudiantes responden que también traten el tema en docentes

Cochabamba, Bolivia

Autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) tratarán el tema de la permanencia estudiantil en su congreso institucional que se realizará en septiembre. Además, señalan que elaborarán alternativas tomando en cuenta el rendimiento académico, situaciones laborales, sociales y familiares, entre otros.

Así, el vicerrector de la casa de estudios superiores, Gerardo Carvajal, indicó que se trabaja en un proyecto que será puesto a consideración y, luego, aplicado en noviembre, exclusivamente para esta institución.

La propuesta incluye considerar el rendimiento académico, además de la realidad que vive cada estudiante.

Por otro lado, Carvajal negó la denuncia de uso de certificados universitarios con fines políticos y con efectos en las notas.

Dijo que firmó aproximadamente 50 certificados en blanco por temas de tiempo.

" Alguno de esos certificados los he firmado yo , pero estaban destinados a personas totalmente especificas. Lo que pasó es que no les pusieron el nombre por razones de celeridad y otras cosas. Llegó a sus manos para que ellos mismos pongan sus nombres, pero son hechos aislados que no tienen una repercusión ni una influencia en el acto eleccional", agregó.

Docentes proponen

La Federación Universitaria Docente (FUD) hizo conocer una propuesta que podría poner fin a la mala permanencia estudiantil, considerando que las realidades de los universitarios se dividen a partir del séptimo año.

Así, sugieren que los estudiantes gocen de todos los beneficios con derechos y sin restricciones hasta los 6 años de permanencia

En cambio, a partir de séptimo año solo tendrán derecho a cursar la carrera, pero no podrán ser dirigentes, optar a cargos, ni optar a becas.

"Este estudiante no pierde su derecho a la educación que le consagra la Constitución Política del Estado, puede estudiar. No obstante, no puede ser dirigente, no tiene derecho a becas, ni al comedor, ni al Seguro Universitario, y además debe pagar una matrícula diferenciada", detalló.