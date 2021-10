Añez asegura estar decepcionada de Murillo y Lizárraga

El pasado fin de semana, el ex asambleísta y candidato a la Alcaldía de La Paz, Amilcar Barral, informó en sus cuentas de redes sociales que logró visitar en el penal de Miraflores.

En una entrevista con un medio de comunicación, Barran aseveró que la expresidenta Jeanine Añez, le dijo estar decepcionada de sus exministros Arturo Murillo y Roxana Lizárraga.

La exmandataria escribió una nota que fue publicada por Barral en su cuenta de Facebook.

Añez, según refirió Barral, también hizo hincapié en los procesos en su proceso.

“Lo que dijo ella (Añez) es que no se fue del país porque es feo estar exiliado, además porque no cometió ningún delito. También le consulté que si sabiendo lo que iba a pasar, hubiera asumido la presidencia, ella me dijo que si lo iba a hacer, pero también me dijo que no pensó que iba a ser tan grave la persecución, como si fuera una terrorista”, aseguró el exasambleísta.