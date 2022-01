Añez asegura que Del Castillo la reconoció como primera mandataria

Cargando...

La Paz, Bolivia

Mediante una nueva nota escrita que redactó desde la cárcel, la expresidenta Jeanine Áñez denunció lo que considera como una “doble moral” del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, porque, según su escrito, antes la reconoció como mandataria y después, cuando tenía poder, la detuvo en persona.

Añez escribió la nota al considerar que Del Castillo atraviesa una “difícil coyuntura”. Días antes, organizaciones sociales afines al MAS pidieron la destitución del Ministro de Gobierno, al contemplarlo como "infiltrado", tildándolo incluso de “pitita”.

La expresidenta señaló que puede entender la “doble moral” de Del Castillo, toda vez que tenía un trato preferencial con ella cuando era senadora y luego la reconoció como mandataria, pero todo eso cambió cuando asumió como Ministro.

Del Castillo era funcionario del Senado, trabajaba con Adriana Salvatierra, cuando Áñez era legisladora.

“(...) cuando yo era presidenta constitucional, él (Del Castillo) me escribió y me reconoció como primera mandataria y mientras era senadora él tenía un trato cercano y preferencial conmigo. Todo eso cambio por poder, hasta tal punto que en fecha 13 de marzo del 2021, él me detuvo personalmente en mi tierra. Así son las cosas y la naturaleza humana”, escribió Áñez

El 13 de marzo de 2021, fue detenida en Trinidad, en un operativo donde estaba el ministro Del Castillo. Desde entonces se encuentra privada de libertad.