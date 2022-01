Añez en audiencia: “Soy una presa política, me siento amenazada y amedrentada”

La expresidenta Jeanine Añez, manifestó este lunes, en el marco de su audiencia virtual, de apelación a sus medidas cautelares, que es acusada injustamente por delitos que no cometió, agregó que la Fiscalía no aportó con ninguna prueba en su contra.

"Soy acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Delitos que todo el pueblo boliviano sabe que no cometí y que la Fiscalía no ha aportado ni una sola prueba para sostenerlo y no podrá hacerlo porque no existen, porque este es un juicio político", manifestó Añez.

La exmandataria, se declaró además presa política, y afirmó que se siente amenazada y amedrentada, responsabilizó al gobierno del presidente de Estado Luis Arce, si en caso le llegará a pasar algo.

"Yo soy una presa política y estoy en total indefensión porque en los juicios políticos, lo jurídico no tiene ningún valor. Todas estas situaciones han desmejorado mi salud, que hasta ahora no puedo recuperar. Me siento amenazada y me siento amedrentada. Vuelvo a reiterar que cualquier cosa que a mí me suceda es responsabilidad de este régimen de Arce Catacora", aseveró Añez.