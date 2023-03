Ante enfrentamientos en Tiquipaya por planta de tratamiento, temen perder el financiamiento

Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Tiquipaya, Juan Pahuasi, teme que se pierda el financiamiento internacional para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en ese municipio, si los conflictos persisten.

En ese sentido, espera que los vecinos depongan sus actitudes y finalicen los enfrentamientos. Además, pidió la mediación de la Defensoría del Pueblo.

"Hoy estamos enviando al Defensor del Pueblo para que nos pueda mediar en el diálogo, que de una vez nos sentemos y no perjudiquemos a la población, principalmente en ese sector que están bloqueando actualmente. Esperemos que haya venia de parte de ellos. Vamos a reiterar y que acepten la invitación a la mesa de diálogo y, posteriormente, también a las mesas de trabajo que hemos convocado, inclusive a sugerencia de la parte social de Tiquipaya. No queremos confrontarnos, no queremos pelear", aseguró el burgomaestre.