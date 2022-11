Bloquean nuevamente las avenidas Blanco Galindo y Capitán Ustariz

coc

Desde horas de la mañana de este lunes, vecinos de al menos cinco distritos del municipio de Colcapirhua nuevamente bloquean las avenidas Blanco Galindo, Reducto y Capitán Víctor Ustariz impidiendo el paso de vehículos. Rechazan la construcción de la nueva planta de tratamiento de Tiquipaya y denuncian que la actual infraestructura desecha aguas a sus canales de riego.

Un contingente policial intentó evitar las barricadas, pero fue superado por los vecinos.

A mediodía, los manifestantes aseguraron que las autoridades no cumplieron con los acuerdos firmados para levantar los bloqueos de hace dos semanas.

"Los compromisos fueron en vano. Ya no creemos en la alcaldía (de Tiquipaya). Solo la gobernación ha intervenido por nosotros, pero no hay ninguna solución. No cumplieron con la paralización del emisario, han seguido avanzando. Ahora siguen tirando las aguas, nos han dicho cinco días y pasaron dos semanas", indicó uno de los manifestantes.