Aprehenden a dos miembros de la RJC, Milena Soto y Jaime Maldonado

Cochabamba, Bolivia

Durante la tarde de este viernes 3 de septiembre, la representante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Milena Soto, fue aprehendida en su domicilio, tras conocerse un mandamiento de apremio en su contra.

Su vivienda fue allanada un día después de haber recibido la visita de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, y de Carolina Ribera, hija de la ex presidenta Jeanine Áñez.

Soto cumplía detención domiciliaria, publicó en sus Redes Sociales el momento en que personal de la Policía y la Fiscalía llegaron y trataron de ingresar “a la fuerza”, indicó en su publicación.

“Quieren entrar a la fuerza a mi domicilio, voy a filmar en este momento lo que están haciendo (…) Tengo un mandamiento de aprehensión, voy a colaborar. En momentos voy a abrir la puerta y voy a bajar para que me aprehendan (…) Nuevamente se me acusa de estupideces, solo por haber dado la cara (…) Todo lo que vaya a pasar con mi hijo va a ser culpa de usted, Nelson Cox”, indicó en su publicación de redes sociales.

Funcionarios de la Fiscalía y Policía también portaban una orden de allanamiento por la que se inspeccionó el domicilio de la miembro de la RJC, autorizando el secuestro de documentación pertinente al caso, correspondencia y cualquier otro objeto material.

Milena Soto está acusada por los presuntos delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir y otros. Jaime Maldonado también fue aprehendido y dirigido a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde sus familiares, amigos y miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) hacen una vigilia en apoyo a ambos.

“Mi hijo vino a sacar al auto y cuando estaba llegando al puente los andes una camioneta blanca le había cruzado, lo bajaron de su auto y enmanillaron, se lo llevaron, mi sobrino vio todo. Mi hijo no es maleante, no es asesino, no es narcotraficante. Me mantiene, paga mi alquiler, paga mis medicamentos, sólo pido ayuda, su auto también se lo han traído. A los maleantes dejan ver a sus parientes a nosotros no nos dejan mirar”, contó la madre de Jaime.