Mario Bascopé líder de la RJC está hospitalizado en Sucre

Cochabamba, Bolivia

Mario Antonio "Tonchy" Bascopé Revuelta, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala” (RJC), fue detenido cuando salía del Penal de Palmasola con una orden de libertad. Su familia denunció que fue capturado de manera ilegal.

En diciembre de 2020, Mario Antonio Bascopé cumplió detención domiciliaria en Cochabamba, luego de que fue procesado por la Fiscalía por portación de explosivos a finales de octubre de 2019, cuando dos vehículos fueron destrozados.

“Nos empujaron a mi madre y esposa que estaba conmigo, me subieron a puñetes al vehículo, golpearon el estómago. Padezco de hernia interna y estoy con bastante dolor, me sacaron análisis, pero hasta ahora no me dijeron nada, siguen averiguando que tengo (…) Las fotos que presentaron son falsas, corresponden a Cochabamba, se debería realizar un peritaje”, declaró a la Red Uno “Tonchy”.