Miembros de la RJC se "refugian" en el Comité Cívico Pro Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia

Algunos líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) permanecen como refugiados en el Comité Cívico Pro Santa Cruz y denuncian que son víctimas de persecución política.

Así lo dio a conocer una de sus dirigentes, Milena Soto, a través de un video, en el cual envía un mensaje a sus familiares y amigos, y sobre todo a quienes protestan en contra de la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez, sus ex ministros y ex jefes policiales.

"Estamos acá porque en Cochabamba hemos sufrido persecución política. Lamentamos el hecho de que desde hace tres meses atrás tenemos detenidos, el primer preso político ha sido Mario Bascopé, perteneciente a la Resistencia Juvenil Cochala", indicó Soto, haciendo referencia a uno de los miembros de la RJC que enfrenta un proceso relacionado con el narcotráfico y fue acusado de portar explosivos en algunas ocasiones.

Reiteró la posición de que en Bolivia no hubo golpe de Estado, sino más bien un presunto fraude electoral en 2019.

“Decir a nuestra familia que continuaremos en Santa Cruz hasta que cese la persecución política. Reiteramos que en Bolivia no hubo golpe, se dio un fraude electoral. Estaremos acá hasta que todo termine”, concluyó Soto.

La noche del lunes, la justicia determinó otorgar libertad irrestricta a Yassir Molina, también líder de la RJC, por destrozos causados en los edificios históricos el centro sucrense antes de las elecciones del 18 de octubre.