Yassir Molina de la RJC: "Debo precautelar mi vida"

Cochabamba, Bolivia

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, exteriorizó su preocupación tras la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), el integrante y "voz principal" de la agrupación surgida durante los conflictos sociales de 2019 indicó ante sus seguidores de la plataforma virtual que su vida se encuentra "en riesgo". No mencionó directamente a nadie. Sin embargo, dejó expuesta su inquietud.

"Lamentablemente, aún me siguen persiguiendo. Poniendo en peligro mi vida. Es triste lo que hacen los políticos con el pueblo. Aún más con los que jamás nos vendimos. Debo precautelar mi vida y la seguridad de todos. No me estoy escapando, simplemente les doy ventaja. Porque nosotros no nos cansamos ni nos rendimos".

En una publicación del 22 de este mes, también había dicho lo siguiente: "La lucha aún no terminó. No canten victoria. Dejen de lucrar en mi nombre. Agradezco toda la ayuda que me quieran hacer llegar. Pero no se dejen engañar, evidentemente mi vida corre peligro. No les tengo miedo. Si muero, será luchando por mi país ¡Bolivia, despierta! Ni azul, ni naranja, ni blanco", escribió Molina.