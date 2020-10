Enfrentamientos entre militantes del MAS y la RJC

Cochabamba, Bolivia

A 11 días de la elecciones generales nuevamente se registraron enfrentamientos, esta vez entre militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) con la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en inmediaciones de la avenida Melchor Pérez y Av. D'orbigny.

La llamada Resistencia, que surgió tras las protestas de octubre pasado, llegó a la rotonda donde se encontraban los militantes del MAS, exigiendo que se retiren del lugar.

En el lugar se registraron agresiones verbales y físicas, tornándose en una situación violenta. En horas de la noche nuevamente se registró este panorama, los afines al partido azul indicaron que fueron atacados por integrantes de la RJC.

El hecho habría sucedido cuando realizaban campaña por el sector de Cala Cala, en las imágenes se observa a varios jóvenes haciendo reventar petardos y golpeando uno de los vehículos, cuando se retiraban del lugar.

La candidata del MAS, Lady Silvia Solíz Lobo, llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), EPI Norte, para denunciar las agresiones que habrían sufrido los militantes de su partido.

“Preocupados por el actuar de este grupo irregular, paramilitar. ¿A esto se le llama democracia? Ya no hay libertad de expresión, estamos siendo atacados, esta es la séptima vez que me atacan, no responderemos con violencia. Hago una denuncia pública de esta situación, tenemos las imágenes de ser atacados con petardos y bazucas”, declaró la candidata del MAS.