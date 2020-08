Líder de la RJC denunció un intento de asesinato

Cochabamba, Bolivia

La representante del grupo de la Resistencia Juvenil Cochaba (RJC), Milena Soto, denuncio que en el desbloqueo del kilómetro 10 un hombre intentó asesinarla, señaló que el joven le apunto con un arma de fuego y luego la escondió en una farmacia, tras ser golpeado escapó.

“Apuntó directamente contra mí, al verse sorprendido cuando yo me di la vuelta y pude ver que me estaba apuntando. Grité tiene un arma, trató de esconder el arma en el bolsillo y no pudo (…)”, declaró Soto.