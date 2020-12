Detienen y allanan a un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

Cochabamba, Bolivia

La Policía detuvo a Mario B.R., miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue trasladado a Buena Vista, Santa Cruz, después de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) allanaran su vivienda.

Debe responder por un proceso iniciado por presunto vínculo en tráfico de sustancias controladas, hace unos tres años. Mario cumplía con detención domiciliaria por portar explosivos, a fines de octubre, dos motorizados fueron atacados y sufrieron destrozos. La Policía aprehendió a Mario B.R. en posesión de esos artefactos peligrosos.

Los familiares denunciaron que no les informaron que lo estaban llevando a otra ciudad e incluso lo reportaron como desaparecido en las redes sociales porque desconocían su paradero debido a que el denunciado se encontraba solo, cuando allanaron su inmueble.

“Toda la noche he estado buscándolo a mi hijo, fui a la FELCN y no me dieron datos. Hace poco nos comunicamos y tenemos entendido que está en Buena Vista. Él está sufriendo una persecución política y como madre pido que su proceso sea por las vías legales porque no es justo que lo estén persiguiendo, él estaba cumpliendo con su detención domiciliaria”, declaró la madre de Mario.