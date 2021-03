Postergan la audiencia de Yassir Molina líder de la RJC

Sucre, Bolivia

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, es procesado por organización criminal, fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos y otras interpuestas por Delfín Romero, representante del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca.

La jueza Ximena Mendizábal informó que la audiencia cautelar de Molina, prevista para la mañana fue postergada para esta tarde, a solicitud de la defensa legal del imputado, que dispondrá de este tiempo para revisar el cuaderno de investigaciones.

Molina declaró que fue aprehendido el pasado sábado y trasladado a Sucre hasta el domingo. Indicó que no pudieron reunir toda la documentación requerida para desvirtuar los riesgos procesales de fuga para evitar ser enviado a la cárcel.

“Los que se sienten identificados con los 21 días no nos dejen solos, estamos siendo perseguidos y ajusticiados. Lamentablemente se están vulnerando derechos constitucionales, porque se me ha notificado tarde para esta audiencia, no hemos podido preparar los papeles necesarios (…) Nos acusan de delitos no cometidos, estamos sufriendo persecución”, declaró a los medios.