Aprehenden a “El Lobo” un anciano que robó una cocina y pretendía venderlo en el Barrio Chino de La Paz

La Paz

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire, informó este viernes que, la policía procedió a la aprehensión de una persona de la tercera edad, quien cuenta con varios antecedentes policiales, y aprovecha su condición de anciano para sustraer los objetos y burlar a la justicia.

“Este anciano mal utiliza su condición de ser adulto mayor, para generar empatía y para no ser perseguido en el ámbito de responsabilidad penal y así mismo por la modificación permanente y ausencia de identificación. Este ciudadano no presenta carnet de identidad afines de no ser parte de una fiscalización”, manifestó Donaire.