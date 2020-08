Aprehenden a los asesinos de Deybis Funes acusados de homicidio

Cochabamba, Bolivia

El pasado 18 de agosto Deybis Ruddy Funes Muraña (37) fue interceptado por dos delincuentes en una motocicleta en el sector de la avenida Panamericana, luego de intentar asaltarlo, los antisociales procedieron a apuñalarlo en tres oportunidades. El joven perdió la vida desangrándose, en plena vía pública.

“Mi hijo ya no está conmigo, me quitaron a mi mano derecha, sólo tengo dos hijos, mi hija y mi Deybis. Ahora él ya no está”, declaró la madre en medio de un llanto desconsolado.