Aprehenden a mujer que estafó miles de dólares a más de 15 personas

La Paz

La policía procedió a la aprehensión de una mujer sindicada por estafa múltiple, las víctimas piden justicia, afirman que por mucho tiempo la mujer se hizo pasar como buena cliente, posteriormente les estafó llevándose grandes cantidades de su mercadería.

La mujer habría estafado a más de 15 personas, quienes presentaron su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona Sur, pidiendo justicia.

Varias de las personas afectadas son dueños de agencias de cerveza, de donde la mujer compraba mercadería, por lo que se ganó su confianza. Una de las personas afectadas señala que le estafó un millón de bolivianos.

“Dos años a trabajado conmigo como una buena cliente, y de repente me pidió una cantidad grande, pero ya no me pagó más, de forma inesperada desapareció y me prometió hacerme los pagos que no lo hizo”, manifestó uno de las víctimas.