“Me dio un puñete y le clavé un cuchillo”, dijo la joven que mató a su esposo, tras festejarlo por el Día del Padre

El Alto

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Limbert Coca, informó este lunes sobre el fallecimiento de un hombre de 22 años, el mismo que es padre de familia y tras ser agasajado en su día, fue apuñalado por su propia esposa.

El hecho se suscitó el pasado domingo, en pleno Día del Padre, la policía llegó a un domicilio de la zona Alpacoma de la ciudad de El Alto, y realizó el levantamiento legal del cadáver, en el lugar encontraron un bañador con una prenda y agua de color rojiza.

La mujer habría intentado lavar su ropa que, quedó con manchas de sangre, tras matar a su esposo. En declaraciones, la mujer dijo que agredió a su esposo en defensa propia, ya que relató que fue él quien primero quiso apuñalarla.

“Hemos seguido tomando, de ahí fuimos a la casa de su amigo, él con su esposa estaba, ahí me insultó y me quería pegar, un puñete me dio y yo no le hice nada, de ahí sacó un cuchillo de cocina del cierre de su bolsillo y me quiso clavar a mí, y yo por no dejarme le quité el cuchillo y le clavé”, relató la mujer de 25 años.