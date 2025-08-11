Accidente en la carretera Puerto Acosta–Escoma deja dos fallecidos y varios heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera que une los municipios de Puerto Acosta y Escoma, en el departamento de La Paz, a la altura de la comunidad de Iquipuni.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Las autoridades aún no han confirmado la cifra exacta de lesionados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran un minibús de transporte público con la parte delantera completamente destrozada, así como la presencia de efectivos de la Policía Boliviana y personas que llegaron al lugar para auxiliar y reconocer a las víctimas.

Personal de emergencia y agentes policiales se trasladaron al sitio para brindar atención a los heridos y realizar las investigaciones correspondientes que permitan establecer las causas del siniestro.

