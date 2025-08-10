TEMAS DE HOY:
Policial

Apuñalan a un hombre en La Asunta: adolescente de 15 años es aprehendido

El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo, informó que la víctima fue atacada por dos personas, una de las cuales le ocasionó heridas fatales con un arma punzocortante.

Hans Franco

10/08/2025 18:36

Foto: Gunther Agudo, comandante departamental de La Paz
La Paz

Un joven de 27 años murió tras ser apuñalado en el municipio de La Asunta, Sud Yungas, hecho ocurrido la madrugada del sábado cuando se dirigía a una discoteca.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo, informó que la víctima fue atacada por dos personas, una de las cuales le ocasionó heridas fatales con un arma punzocortante.

“En horas de la noche, efectivos de la Policía Fronteriza aprehendieron al presunto agresor, un adolescente de 15 años, y coordinan con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su tratamiento legal. El cuerpo fue trasladado a Chulumani para la autopsia de ley”, informó el comandante.

La Policía continúa con los operativos para dar con el segundo implicado.

