Violento enfrentamiento en Santa Cruz entre vecinos y avasalladores deja varios arrestados

Un tenso enfrentamiento se desató la noche del domingo en el kilómetro 10 de la zona norte de Santa Cruz, cuando vecinos y propietarios de terrenos se enfrentaron a un grupo de presuntos avasalladores. La violenta disputa, que fue registrada en videos por los propios residentes, incluyó el lanzamiento de cohetes, piedras y palos, y derivó en un incendio que afectó a varias propiedades.

Los videos capturados por los vecinos muestran el momento de la confrontación, que generó una gran movilización y temor en la zona. Ante el peligro, muchos optaron por alejarse del lugar. La situación escaló cuando los presuntos avasalladores, según el testimonio de los propietarios, les impidieron el ingreso a sus predios con petardos y cohetes, lo que desencadenó un "guerra total".

Una de las propietarias afectadas relató los momentos de tensión vividos y el daño causado a su terreno. "Han quemado todos los predios de alrededor y también entiendo que ha sido quemada mi propiedad", expresó, visiblemente afectada. A pesar de la llegada de varias patrullas policiales y los bomberos, la situación no se normalizaba de inmediato, ya que los avasalladores continuaban dentro de los terrenos.

Otro propietario también compartió su frustración, explicando que no pudo ingresar a su propiedad y que los avasalladores les arrojaron petardos y piedras. "Estaban incendiando producto de los petardos", afirmó, y solicitó a las autoridades una intervención más contundente. "Yo solo quiero que se cumpla la ley, que la fuerza entre y saque a los que han ocasionado el incendio", sentenció, confirmando que los vecinos se mantendrán en vigilia para resguardar sus terrenos.

La Policía llegó al lugar y, entre los gritos y reclamos de los vecinos, arrestó a algunos de los presuntos avasalladores. Sin embargo, la tensión persiste en la zona, y los propietarios de los terrenos exigen a las autoridades que tomen medidas definitivas para desalojar a los invasores y garantizar la seguridad de sus propiedades.

