Policial

Violento enfrentamiento en Santa Cruz entre vecinos y avasalladores deja varios arrestados

El enfrentamiento, registrado en videos por los propios residentes, incluyó el lanzamiento de cohetes, piedras y palos, y derivó en un incendio que afectó a varias propiedades.

Milen Saavedra

11/08/2025 6:39

Denuncian enfrentamiento con avasalladores en la zona norte de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Un tenso enfrentamiento se desató la noche del domingo en el kilómetro 10 de la zona norte de Santa Cruz, cuando vecinos y propietarios de terrenos se enfrentaron a un grupo de presuntos avasalladores. La violenta disputa, que fue registrada en videos por los propios residentes, incluyó el lanzamiento de cohetes, piedras y palos, y derivó en un incendio que afectó a varias propiedades.

Los videos capturados por los vecinos muestran el momento de la confrontación, que generó una gran movilización y temor en la zona. Ante el peligro, muchos optaron por alejarse del lugar. La situación escaló cuando los presuntos avasalladores, según el testimonio de los propietarios, les impidieron el ingreso a sus predios con petardos y cohetes, lo que desencadenó un "guerra total".

 

 

Una de las propietarias afectadas relató los momentos de tensión vividos y el daño causado a su terreno. "Han quemado todos los predios de alrededor y también entiendo que ha sido quemada mi propiedad", expresó, visiblemente afectada. A pesar de la llegada de varias patrullas policiales y los bomberos, la situación no se normalizaba de inmediato, ya que los avasalladores continuaban dentro de los terrenos.

Otro propietario también compartió su frustración, explicando que no pudo ingresar a su propiedad y que los avasalladores les arrojaron petardos y piedras. "Estaban incendiando producto de los petardos", afirmó, y solicitó a las autoridades una intervención más contundente. "Yo solo quiero que se cumpla la ley, que la fuerza entre y saque a los que han ocasionado el incendio", sentenció, confirmando que los vecinos se mantendrán en vigilia para resguardar sus terrenos.

La Policía llegó al lugar y, entre los gritos y reclamos de los vecinos, arrestó a algunos de los presuntos avasalladores. Sin embargo, la tensión persiste en la zona, y los propietarios de los terrenos exigen a las autoridades que tomen medidas definitivas para desalojar a los invasores y garantizar la seguridad de sus propiedades.

 

 

PUBLICIDAD

