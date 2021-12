Aprehenden a siete sujetos acusados de robo agravado los mismos ya tenían antecedentes delictivos

La Paz

El comandante Nacional de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, informó este lunes, sobre la aprehensión de siete sujetos, quienes cometían hechos delictivos intimidando a sus víctimas con armas blancas, los sindicados en su mayoría son menores de 25 años.

“Se dedicaban a falsificar testimonios, poderes, etc., privando así del patrimonio que tienen las víctimas de estos sujetos, los sindicados son el señor Saturnino M., a la señorita Andrea C, M., a María I.F., Ricardo C. G., Cristhian H.Y., Erick S., Raúl C.F.”, detalló Aguilera.