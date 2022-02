Aprehenden a sujeto que golpeó brutalmente a su pareja en plena vía pública

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este miércoles, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, aprehendió a Pablo Leyton Aguilera (32), el hombre que golpeó brutalmente a su pareja, Andrea M. de 28 años, en el tercer anillo entre las avenida Alemania y Beni.

El hecho se registró el 28 de enero de 2022, donde las cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento cuando el sujeto persigue a la mujer hasta alcanzarla, tomarla con fuerza, someterla y lanzarla al suelo.

La agresión fue vista a tiempo por un conductor que estaba a unos metros quien posteriormente se baja de su motorizado e increpa al agresor deteniendo la golpiza.

"Hemos procedido al desdoblamiento del video en atención a que este hecho pudo haber acabado con la vida de esta mujer si no fuera por la intervención de un taxista", manifestó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo en conferencia de prensa desde el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Servicio Aéreo Policial.

Respecto a la víctima, Del Castillo informó que la mujer presenta lesiones en el rostro producto de los golpes. Pablo será puesto ante un juez cautelar quien definirá su situación jurídica.

Datos

La mujer explicó que acordó de encontrarse con su pareja al salir de su trabajo; sin embargo, la conducta del individuo cambió de forma agresiva y quería quitarle el celular para ver sus conservaciones.

“Es una persona violenta, agresiva y celosa, ya me había agredido antes pero no lo había denunciado por la pandemia (…) Ahora quiero que esta persona pague por la agresión, humillación y el daño sicológico que me causó”, expresó la mujer.

La víctima comentó que llevaban 1 año y 3 meses de casados, y según la denuncia por violencia familiar y doméstica, los celos cegaron al agresor, quien sometió a golpes a su esposa, a vista de muchas personas que circulaban por el lugar.

“El sábado el vio algo en mi celular que no le gustó y me agredió, él dice que me atacó por celos, pero eso no justifica lo que me hizo”, dijo.