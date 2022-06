Arandia confirma su renuncia al INE, aunque aguarda respuesta del presidente Arce

Cargando...

La Paz - Bolivia

Humberto Arandia confirmó que presentó su renuncia al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aduciendo problemas serios en su salud y que aguarda una respuesta del presidente Luis Arce para designar a su sucesor.

Explicó que desde mayo se encuentra con baja médica tras un accidente que lo dejó un problema “bastante serio” en la rodilla, ligamentos y que viene acompañado a inconvenientes neurológicos que padeció hace meses atrás.

“Evidentemente, esta carta (de renuncia la) presente hace bastante tiempo”, confirmó Arandia al canal estatal Bolivia Tv.

La misiva de su dimisión se encuentra fechada el 5 de mayo y se detalla que debido a los problemas que tiene lo obligan a que se dedique al 100% en su rehabilitación.

“Si bien, en este momento, la salud no me permite estar ejerciendo funciones porque me encuentro con baja médica, por temas de salud, por lo cual presente dicha nota (de renuncia), quiero dejar ante la población la plena certeza de que el trabajo técnico censal se está llevando delante de la mejor manera posible”, aseguró.

Arandia afirmó que en este momento el INE es un proyecto en marcha, que está siendo llevado a cabo por los mejores profesionales en el país en material censal y que está acompañado por la cooperación internacional, para garantizar el cumplimiento de los estándares en material de censo.

Indicó que el censo está trabajando y que existen avances como la actualización cartográfica, la conclusión de la boleta y la socialización del Censo previsto para noviembre de este año.

"Dar certeza que el censo es un trabajo en equipo, no de una sola persona y va a continuar", recalcó.