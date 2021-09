Arce anunció la implementación de una industria farmacéutica

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, participó de la sesión en la Asamblea Legislativa Departamental y la Brigada Parlamentaria por el 211 aniversario de Cochabamba en la ECEM.

Arce Catacora anunció que se implementará una industria farmacéutica con base en la medicina tradicional, anunció también una inversión pública de más de 4 mil millones de bolivianos para la reconstrucción productiva y económica.

“En Cochabamba se implementará una industria farmacéutica, para el desarrollo de medicamentos e insumos. Se incorporará un complejo de medicamentos genéricos de primera necesidad y una planta de fitofármacos con base en la medicina tradicional”, remarcó.

Aseveró que encaran importantes proyectos camineros para integrar al departamento, como la doble vía Puente Chimoré - Puente Mariposas con una inversión de $us. 18 millones; la doble vía Puente Mariposas - Ivirgarzama, por $us 48 millones; la doble vía Puente Chimoré - Villa Tunari, por $us 41 millones; la construcción del tramo Kilómetro 25 - Río Caine, por $us 80 millones y la doble vía el Sillar que ya tiene una inversión ejecutada de $us 431 millones.

Resaltó que en infraestructura caminera actualmente se invierte un monto de 658 millones de dólares, que se finalizó el estudio técnico de pre-inversión del puente Sacambaya que unirá a Cochabamba con La Paz; y que para el valle alto se tiene el proyecto “Qomer qhocha” que garantizará agua con la construcción de presas.