Arce garantiza la conclusión de las obras del “Tren Metropolitano”

Cochabamba, Bolivia

El presidente, Luis Arce, durante un acto realizado en la avenida 6 de Agosto, anunció que se reanudan las obras del Tren Metropolitano, adelantó que se repondrán los montos económicos para concluir este anhelado proyecto.

Arce aseguró que el tren es una solución al problema de transporte y el mejoramiento de la calidad de vida para los cochabambinos, al mismo tiempo anunció la reactivación de la inversión pública en el país.

“El compañero Evo junto con el Gabinete de ese momento, decidieron llevar a cabo este Tren Metropolitano. Sabíamos que nos iba a demandar varios años, comprometimos los recursos desde el Ministerio de Economía, pero el golpe de estado y el Gobierno que no le interesó la economía del país, congeló no solamente este proyecto, sino toda la inversión pública, por un tema ideológico y político”, señaló el mandatario.

La máxima autoridad nacional emitió duras críticas al gobierno transitorio, señalando que la paralización en las obras del tren es a consecuencia de un acto meramente político. “De ese acto, de ese hecho ha sufrido el pueblo cochabambino, no solamente porque no hay la obra, sino también porque no hay empleo”, señaló.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), Ing. Edgar Montaño Rojas, arribó este viernes al departamento junto al presidente Arce, ambos participaron del acto de reactivación de las obras del tren metropolitano en la estación central de San Antonio.

“Se está invirtiendo más de 185 millones de bolivianos, como primera inyección económica para las obras del Tren Metropolitano. Garantizamos la reactivación de la economía en el departamento”, afirmó Montaño.

También realizó el anunció de un convenio entre “Mi Teleférico” de La Paz y “Mi Tren” de Cochabamba, buscando una red nacional de transporte, donde la característica sea la modernidad.