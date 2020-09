Tren Metropolitano: Vecinos rechazan el nuevo trazado de la línea amarilla

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de algunas OTB's próximas al río Rocha rechazaron la nueva propuesta que presentó el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), para que la línea amarilla, es decir que pase por el entorno del afluente.

“Nosotros no estamos en contra del tren, pero no vamos a permitir que se entren al río. Son ya nueve trazos, pero siguen entrando al río Rocha. Que busquen otra alternativa que no sea por este lado”, dijo una de las representantes María Quiroga Quiroga.