Arce: “La wiphala se respeta y no se borra con una paradita de gallo viejo”

La Paz, Bolivia

Se pronunció ante los incidentes en la plaza 24 de Septiembre. El presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo este domingo ante una concentración de los ponchos rojos de Achacachi, que la wiphala se respeta y que no se borra con una paradita de gallo viejo.

“Hermanas y hermanos, la wiphala se respeta porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos originarios y no se va a borrar con el capricho de un grupo de personas. Esa lucha, esa batalla de años hermanos no se borra con una intención, con una paradita de gallo viejo, no se borra con eso”, dijo en su discurso, en referencia al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El mandatario boliviano se reunió esta jornada con representantes de los Ponchos Rojos, el grupo sindical agrario más representativo del altiplano norte, y reveló que existe un voto resolutivo que demanda respeto y el desagravio de la whipala.

Lamentó que algunas personas en Santa Cruz no acaben de entender el significado de la bandera, que el pasado 24 de septiembre fue retirada de un mástil tras ser izada por el vicepresidente David Choquehuanca en el marco de los actos protocolares por la efemérides cívica de Santa Cruz.

Los dirigentes de los ponchos rojos demandaron justicia y que se haga respetar la bandera por ser un símbolo que identifica a los pueblos indígenas.

"Hay algunos en Santa Cruz que no acaban de entender a la wiphala, nosotros los entendemos y lo entendemos desde hace muchísimos años atrás. El país tiene su historia que hay que saberla entender. Santa Cruz no es la hacienda de nadie; Santa Cruz es de todos los bolivianos y bolivianas”, indicó.

Dijo que ven con mucha preocupación el regreso de muchos sectores racistas, de algunos sectores que nunca entendieron que Bolivia son los nueve departamentos, que no es una cuadra, que no son los amigos. El país son los nueve departamentos que tienen su cultura, su historia y hay que saber entender para hablar de ellos, manifestó.

Arce advirtió que Santa Cruz no es la hacienda de nadie, es de todos los bolivianos y bolivianas y destacó la lucha de los ponchos rojos y aseguró que el ultraje a la wiphala no puede volver a repetirse hacia adelante.

“Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora que existió en la colonia, en el pasado y que eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, queremos paz y tranquilidad para producir y generar más ingresos”, afirmó el mandatario quien su discurso con un jallalla para La Paz, Santa Cruz y el proceso de cambio.

Actos protocolares

Durante los actos protocolares de la efemérides de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho cerró el evento central sin permitirle la palabra al vicepresidente David Choquehuanca, quien había asistido en representación de Arce.

Tras ese incidente, el vicepresidente se retiró de la plaza 24 de Septiembre en medio de gritos a favor y en contra, mientras un grupo de mujeres bajó la whipala del mástil que había sido izada, precisamente, por Choquehuanca, para izar la bandera del patujú.