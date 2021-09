Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este sábado, José Luis Camacho, papá del gobernador de Santa Cruz, fue retenido en el aeropuerto Viru Viru, cuando junto a su esposa y su hijo pretendía abordar un avión para viajar a los Estados Unidos.

Robert Castedo, abogado del papá de la autoridad, informó que su defendido tuvo que esperar en el aeropuerto hasta la llegada de un fiscal para que lo notifique a prestar su declaración informativa este martes 05 de octubre en la ciudad de La Paz, por la presunta comisión de Terrorismo, Sedición, Conspiración, a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty. Tras la notificación fue liberado.

"Sin que medie motivo alguno se le expresó (a José Luis) de que debía esperar, por una citación en contra de él. Obviamente es paradójico porque teniendo las instancias correspondientes como el acceso al Segip, Sereci y por ende el conocimiento del domicilio del doctor José Luis Camacho hayan tenido que esperar este tipo de situaciones, con el menoscabo a su derecho de locomoción, derecho que está protegido", dijo Castedo.

Foto: Alejandra Almaraz

Más temprano, la primera autoridad del departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, denunció que a su padre no le permitieron abordar un vuelo y que se trata de una revancha por parte del Gobierno.

“Se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud. Está en Viru Viru y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha”, escribió la autoridad departamental en su cuenta en Twitter.