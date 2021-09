Arias se presenta a declarar a la Fiscalía por presunto delito de discriminación

La mañana de este martes, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se presentó a declarar ante la Fiscalía como sindicado por proceso en su contra por el presunto delito de discriminación contra el excandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler.

Con unas flores en mano, la autoridad edil llegó para cumplir con la citación correspondiente.

"No sé a qué discriminación se refiere, pero aquí estamos. Nos quieren tener entre la fiscalía y la alcaldía, no nos dejan gobernar (…) El objetivo es aplicar su 'plan dominó', primero uno, luego otro y montar paquetes de acusaciones para ganar en la fiscalía lo que no pudieron ganar en las urnas ", señaló antes de ingresar al Ministerio Público.