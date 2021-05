Arias suspende posesión de gabinete edil

Para la mañana de este martes se tenía previsto que el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, posesionara a su gabinete sin embargo esta actividad fue suspendida debido a que la autoridad edil recibió una citación para presentarse ante el Ministerio Público. Por otro lado, denunció que existe toma de subalcaldias.

“Al final de la tarde nos llegó una citación a la audiencia (en la Fiscalía). Hay la amenaza del gobierno de no dejarnos gobernar, la ausencia de los concejales en la posesión del alcalde de La Paz, es un signo realmente despectivo no a mí, sino a la ciudad de La Paz (…) Hoy están tomando subalcaldías y quieren imponer nombres de personas afines al partido de gobierno. Están decididos a que no gobernemos”, señaló Arias en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación.