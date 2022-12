Así operan las pildoritas durante las fiestas de Año Nuevo, tenga cuidado

Cochabamba, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó un simulacro preventivo para mostrar cómo actúan los delincuentes conocidos como "pildoritas". En ese sentido, piden a la población tener precaución al momento de compartir bebidas alcohólicas durante las fiestas de Año Nuevo.

La policía recalca que no se debe aceptar bebidas de personas extrañas para evitar ser 'pildoreados'.

Asimismo, recomiendan no salir a la calle o a eventos con grandes cantidades de dinero porque atrae a los ladrones y pone en riesgo a las personas.

"Nosotros recomendamos a la población que no maneje fuerte cantidad de dinero. Si van a salir a compartir o a disfrutar estas fiestas de fin de año lleven el dinero necesario, no lleven cantidad grandes de dinero, no lleven sus tarjetas de crédito, no lleven celulares muy caros porque estos son las víctimas", complementó el teniente.