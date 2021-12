Atacó a su ex pareja mientras dormía, la arrastró de los cabellos y la torturó

Sacaba, Cochabamba

Una joven de 25 años vivió momentos de terror a manos de su ex concubino, Richard C., de 26 años, por violencia familiar y doméstica. Según la denuncia presentada en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del municipio de Sacaba, la victima perdió el conocimiento a raíz de los golpes que recibió.

“La mujer descansaba en su habitación, cuando de manera sorpresiva sintió un golpe en la cabeza y vio que se trataba de su ex concubino identificado como Richard C., de 26 años (…) Posteriormente, el hombre habría bajado de la cama a la joven arrastrándola de los cabellos, para luego torturarla en el piso con patadas y puñetes. No conforme con ello, levantó un palo de escoba y lo rompió en la cabeza de la afectada, que perdió el conocimiento a raíz de los golpes que recibió”, informó Juliana Aguirre, vocera de la FELCV.