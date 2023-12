¡Atención viajeros! Estas son las claves del permiso para los niños

Cargando...

La Paz, Bolivia

Ante el inicio de las vacaciones escolares por fin de año, se incrementan los viajes de padres de familia junto a sus hijos menores de edad.

Por eso, autoridades municipales recomiendan tramitar los permisos de viaje de los niños, niñas y adolescentes de manera anticipada para evitar inconvenientes a la hora de iniciar el viaje. Además, se realizan constantes controles por parte de funcionarios de la Alcaldía y la Defensoría de la Niñez para evitar víctimas de trata y tráfico.

En ese sentido, la Alcaldía de La Paz aumentó dos ventanillas más para entregar los formularios de autorizaciones de viajes de los menores de edad en la Terminal de Buses La Paz. Se estima que, al día, se realizarán al menos 300 trámites para el viaje de menores de edad. Sin este documento, los niños no podrán abordar el bus.

Ventanillas para autorizar viajes de los menores de edad en la Terminal de Buses La Paz. Foto: AMUN.

Estas son las claves que debes conocer:

¿Cuáles son los principales requisitos? Carnet de identidad o certificado de nacimiento original y fotocopia simple, tanto de los niños como de sus padres. La autorización tiene vigencia de hasta tres meses.

¿Qué pasa si el niño viaja con ambos padres? Solo deben portar sus documentos de identidad vigentes y originales. En el caso de bebés, se puede presentar el certificado de nacimiento.

¿Qué pasa si el menor viaja con un solo padre? Los progenitores deben presentar cédula de identidad original y fotocopia del padre o madre con quien viajará el menor; autorización del progenitor del niño que viajará escrita en la fotocopia de su carnet de identidad.

¿Qué se puede hacer si no se tiene la autorización del otro progenitor? En caso de no contar con la autorización escrita del progenitor que no viajará, se debe presentar dos garantes con su fotocopia y original de la cédula de identidad, además de la cédula de identidad o certificado de nacimiento original y fotocopia del menor de edad.

¿Qué debe decir en la autorización? El padre o madre que no viajará debe autorizar con puño y letra el viaje de su hijo o hija en la fotocopia de su carnet de identidad. En la parte central de la hoja debe escribir a mano: “Yo (nombre del padre, madre o familiar), en calidad de padre/madre, autorizo el viaje de mi hijo o hijos (los nombres), en compañía de (nombre del responsable) por motivos de (escribir las razones) en fecha (poner la fecha del viaje) hasta el (fecha de la llegada) asumiendo todas la medidas de responsabilidad”. Luego debajo de ese párrafo, el progenitor que no viajará, debe escribir su nombre completo, número de la cédula de identidad y de celular.

¿Qué hacer si el niño viaja con otra persona? En caso de que el menor viaje con una tercera persona, se debe tener la autorización de ambos padres y documentos de los tres.

¿Dónde se puede recabar el formulario? En la ciudad de La Paz, hay cinco puntos habilitados, que se encuentran en: la Terminal de Buses La Paz; Terminal Minasa, en la Plataforma de Atención Ciudadana (PIAC) de Miraflores, en el edificio ESPRA cerca del Puente de las Américas; PIAC Sur, ubicada en el Edificio Atlanta entre las calles 13 y 14 de Calacoto; y finalmente en PIAC del Centro Comercial Camacho en el macrodistrito Centro.

En el caso de El Alto, la municipalidad habilitó tres puntos: instalaciones de la Terminal Metropolitana, entre las 04.00 y la medianoche; Terminal Interprovincial, desde las 08.00 hasta las 18.00; y el Aeropuerto Internacional, de 08.00 a 20.00.

¿Cuáles son los horarios de atención? La atención de las seis ventanillas en la Terminal de Buses La Paz y la Terminal Minasa, de lunes a viernes, comienza a las 07:00 y se extiende hasta las 21:00, mientras que los sábados, domingos y feriados se atiende de 11:00 a 19:00. En tanto, en las PIAC de Miraflores, Sur y Centro, los funcionarios municipales atienden de lunes a viernes de 08:15 a 17:00.