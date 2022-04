Atrapan a supuesto falso policía, el sujeto extorsionaba a conductores y sustraía licencias de conducir

La Paz

En un operativo realizado por personal del departamento de análisis criminal e inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, se aprehendió a un presunto falso policía, la captura se realizó en inmediaciones de la Ex-Estación Central, vecinos y comerciantes del lugar aseguran que este sujeto operaba presuntamente tratando de extorsionar a conductores.

Por su parte, el sujeto capturado afirma ser policía y que tiene grado de subteniente.

“Yo no sé quiénes son, me arrestaron me botaron al piso, puse resistencia porque parecían delincuentes”, manifestó el sindicado de extorsión.

El sujeto fue aprehendido y es sindicado de ser falso policía, asegura desconocer las razones de su detención y reitera que pertenece a la institución del orden.

Según relató el sindicado, estaría con baja médica, y aseguró que iniciará procesos penales contra las personas que lo aprehendieron sin darle razón alguna.

“Yo soy policía ahí está mi credencial y mi auto. Hoy termina mi baja médica me sentía un poco mal, en la tarde tengo consulta todos mis documentos están ahí en mi auto. No me dicen porque me detuvieron, solo me dicen voz sabes “, agregó el supuesto falso policía.