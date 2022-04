Atracan a un menor de edad, le roban el celular y gracias al GPS capturan al delincuente

Cargando...

La Paz

La víctima contó lo sucedido en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, según señala se encontraba acompañado con su amigo, cuando el antisocial se acercó a ellos y los escupió en el rostro logrando distraerlos, posteriormente lo amenazó para que entregue sus pertenecías.

“Me dirigía rumbo a mi casa con mi amigo, ambos somos menores de edad y este sujeto viene y nos escupe en la cara a los dos, a mí me agarra por detrás y me dice, dame todo lo que tengas, dame tu celular, me muestra un cuchillo que estaba con sangre, me dice mira este cuchillo esta con sangre te voy apuñalar”, manifestó el menor víctima de atraco.

Según refiere él se negó a entregar su celular y el sujeto le buscó todos los bolsillos hasta dar con el equipo móvil que le fue sustraído.

“Le pedí que no me haga nada, y me dijo que le de todo lo que tenga, le dije que no tenía celular y me revisó todos los bolsillos, sacó el equipo y me dijo ándate no te quiero verte, si no te vas te voy a apuñalar”, relató el menor de edad.

El hecho se habría suscitado al promediar las 18:00 horas del pasado miércoles, el menor fue a su domicilio contó a sus padres lo sucedido y ellos se dirigieron a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acompañados de policías hicieron el rastreó del GPS, (sistema que proporciona a los usuarios información de donde se encuentran en tiempo real), logrando capturar al delincuente.