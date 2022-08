Atraparon in fraganti a un ladrón cuando robaba una casa por cuarta vez

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

En la zona de Taquiña, detuvieron a ladrón que intentó robar una casa por cuarta vez. La dueña del domicilio encontró al delincuente cuando ingresó a su casa y llamó a los vecinos.

El sujeto fue golpeado y, luego, entregado a la policía, que lo trasladó a dependencias de la EPI Norte. También se hizo presente la víctima y su familia para hacer la denuncia correspondiente.

"El señor confesó que es la cuarta vez que ingresa a la casa. Primero, se sacó una cajita que contenía unos medicamentos bastante caros, que fueron importados desde el Brasil, más de 1000 bolivianos. La segunda vez se llevó una picota y un azadón. La tercera vez se llevó una balanza y hoy, la cuarta, era una gallina. Se la llevó, no sabemos en qué momento la hizo desaparecer. Eran varias personas las que ingresaron, pero solamente a él le atrapamos", explicó la madre de la propietaria de la casa.

La afectada confrontó al ladrón y le pidió que responda por lo robado. El sujeto indicó que no tenía dinero, pero que podía trabajar.

La madre de la víctima comentó que antes no hicieron las denuncias porque no sabían quién era el autor de los robos, no lo habían visto. Pero en esta jornada lograron atraparlo in fraganti.



"Los vecinos querían lincharlo, se han juntado todos. Antes ingresar al domicilio, (el ladrón y sus cómplices) salieron de una chichería clandestina, donde hay bastantes delincuentes. La comunidad está muy molesta", agregó la afectada.

En ese sentido, apuntan a la chichería de la zona de reunir a personas peligrosas. Por eso, molestos, piden patrullaje y seguridad en la zona.

Asimismo, exigen el cierre de dicho local, pues está ubicado detrás de la casa donde se cometieron los robos. La Policía también fue al lugar e identificaron la presencia de varios menores consumiendo bebidas alcohólicas, que fueron llevados a la EPI Norte.

"Es un lugar muy peligroso, no hay forma de que salgan ni los jovencitos, están en riesgo de atraco y más cosas", complementó la mujer.