Austria primer país que confinará a los "no vacunados"

Austria

Luego de horas de negociación y debate el gobierno de Austria logró aprobar conjuntamente con las autoridades de las nueve regiones del país que todos aquellos que no se hubieran vacunado en su momento, de acuerdo al cronograma, serán confinados.

La decisión se dio debido a la tensa situación que se vive en el país y porque estaban buscando encontrar soluciones únicas para todos los Estados federados, además de que las autoridades creen que los vacunados no deberían pagar por los que no lo han hecho y aseveran que la población que se ha protegido no es la que deba entrar a confinamiento por los

Asimismo la prohibición de que quien no esté vacunado o no haya pasado la enfermedad acceda a locales de ocio y gastronomía, centros de estética o eventos con más de 25 personas se aplicará desde el lunes también. El Gobierno ha establecido un periodo de transición en el que esos servicios son accesibles a quien haya recibido ya una dosis y presente un test PCR negativo reciente.

"No estamos tomando este paso a la ligera, pero, lamentablemente, es necesario", dijo el político, que calificó la situación en el país de "muy tensa".

De acuerdo al plan del Gobierno que presentaron en septiembre, el confinamiento para las personas no vacunadas se impondría cuando estuvieran ocupadas 600 camas de cuidados intensivos. Aunque actualmente la ocupación es de 433 plazas, el Gobierno ha dado este paso para evitar un estrés excesivo en las clínicas, debido al alto número de infecciones diarias.

"Este paso no fue fácil de dar, pero es necesario", dijo el canciller, que destacó el riesgo que tienen las personas no vacunadas de contraer la enfermedad. En este sentido, hizo un llamado para aumentar la tasa de vacunación, que calificó de "vergonzosamente baja". De los nueve millones de habitantes, se ha vacunado completamente el 65 %