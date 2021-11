Auza anuncia sanciones contra el personal de salud que convoque al paro indefinido

El ministro de Salud, Jeyson Auza, manifestó este viernes, que se emitirá sanciones contra aquellas personas que sean parte del personal sanitario y que convoquen al paro indefinido, programado para este lunes 8 de noviembre en rechazo de la Ley 1386.

“No podemos permitir la realización de un paro que suspenda servicios de salud a nuestra población y nosotros somos claros: vamos a asumir las medidas que la Ley permite para sancionar a todos aquellos profesionales y trabajadores en salud que en una situación no justificada estén intentando convocar a un paro”, manifestó Auza.

La autoridad de gobierno, repudió además el paro indefinido, convocado por algunos sectores, agregó que no existe la necesidad de realizar las movilizaciones, y afirmó que en medio de la cuarta ola de la pandemia de la Coviod-19, la población necesita de la libre circulación y de atención médica.

El paro nacional indefinido, fue convocado por la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, quienes exigen la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En la presente jornada el secretario ejecutivo del sector gremial a nivel nacional, Francisco Figueroa, ratificó el paro convocado para el lunes 8 de noviembre, agregó que esta medida no busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

“Yo creo que una movilización no va a ir a desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos no tienen por qué sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”, aseveró Figueroa.