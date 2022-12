Avasalladores abandonaron predios de la familia Kim tras fuerte operativo policial

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Alrededor de 200 efectivos policiales en coordinación con la Fiscalía llegaron la madrugada de este martes hasta los predios de la familia Kim, ubicados en inmediaciones de las Lomas de Arena, que fueron avasallados hace más de un mes; tras este operativo este grupo de personas abandonó el lugar.

Según información preliminar, los avasalladores abandonaron el lugar en horas de la madrugada después de reunirse con las autoridades. Con fines investigativos se arrestaron a algunas personas que aún estaban asentadas en estas tierras, este caso se maneja como delito medioambiental. En este momento, se realiza una inspección policial y se mantendrá la custodia en la zona.

Minutos después, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, constató la movilización policial en la zona desde las 03:00 de este martes, además de cuantificar al personal que se demandó en el operativo. También confirmó la aprehensión de 10 personas que ya han sido trasladadas hasta las de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El día lunes, el Fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Roger Mariaca, llegó hasta los predios de la familia Kim para inspeccionar el terreno que fue avasallado y donde se registraron enfrentamientos. Hasta el lugar también se hizo presente la asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre. Mariaca confirmó que estás personas además taparon lagunas naturales.

Recordemos que, los predios de la familia Kim siguen tomados desde el pasado 22 de octubre, pero aún no han sido intervenidos por ninguna autoridad, puesto que aún no definen de quien es la competencia. No obstante, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aseguran que es absoluta competencia de la Alcaldía cruceña.