[VIDEO] “Ayúdenme el señor ya está muerto”, hombre que ayudó a otro que agonizaba en plena vía pública

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre de profesión reciclador clama por ayuda para que las autoridades atiendan su requerimiento y puedan trasladar a la morgue el cuerpo de una persona en situación de calle que falleció al no ser auxiliado a tiempo.

Según contó, encontró al hombre agonizando tirado en la calle y que peregrino con él en busca de ayuda y no logró conseguir que le brindaran los primeros auxilios.

“Ayúdenme, el señor ya está muerto, desde ayer me encuentro peregrinando, es un hombre en situación de calle, que estaba tirado agonizando y lo tuve que subir a mi moto, él ahora ya está muerto por favor no sé qué hacer ayúdenme”, relató Jerson Ramírez.

Asimismo, señaló que acudió a la comisaría de la exterminal, para dar a conocer el hecho, no obstante, los efectivos policiales le indicaron que no les correspondía porque no tenían intuición en el caso.

