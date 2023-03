BCB vendió 24 millones de dólares en casi una semana

Cargando...

La Paz, Bolivia

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que el Ente Emisor vendió $us 24,1 millones a 2.087 personas naturales en casi una semana en el eje central del país y recomendó no caer especulaciones respecto a la divisa.

"Al día de ayer (sábado) en total han participado 2.087 personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y en estos tres lugares hemos vendido 24.124.000 dólares en total", indicó este domingo en entrevista con Bolivia Tv.

Explicó que el BCB atendió a 1.348 personas con la venta de $us 17,2 millones en La Paz; a casi 400 personas con el cambio de $us 3,9 millones en Cochabamba; y a 350 personas con la demanda de $us 2,9 millones en Santa Cruz, hasta el sábado.

"Hemos mejorado (la venta de la divisa con) los mecanismos administrativos, ampliando horarios, número de cajeros y ampliando a las regiones, en este caso a Cochabamba y Santa Cruz", señaló.

El sábado no hubo filas para la compra de la divisa en las ventanillas del BCB en La Paz. Si bien esa jornada no hubo colas, la venta directa de la divisa continuará las siguientes semanas, de lunes a viernes, en horario ampliado de 07.00 a 21.00, y sábado de 08.00 a 13.00.

En la ciudad de La Paz, en ventanillas del BCB, ubicada en la esquina de las calles Ayacucho y Mercado; en Cochabamba, en la agencia de Banco Unión, en la avenida Ballivián, entre calles Teniente Arévalo y La Paz, paseo de El Prado; y en Santa Cruz, en la agencia del banco estatal, en la calle Cuellar, entre 21 de Mayo y España.

Rojas recomendó a la población no caer es las especulaciones de algunos analistas y opinadores respecto a la divisa estadounidense ya que la economía del país tiene una política cambiaria que no se va a modificar y está alineada a las variables macroeconómicas.

Cargando...

"Es innecesario que la población haga este tipo de cambio, de compra de dólares, dejándose llevar por este ataque especulativo que hemos tenido, porque nosotros tenemos una economía sólida, tenemos metas macroeconómicas claramente establecidas", afirmó.



Pidió a la población boliviana confiar en el Gobierno en materia de política económica y cambiaria pues todo lo que se hace es para beneficio de la población y reiteró que la economía del país es "absolutamente estable y en proceso de recuperación".



"La población debe tener la certeza que nosotros estamos trabajando para mejorar su bienestar", expresó.