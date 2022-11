Bloqueos esporádicos se registran en Cochabamba pidiendo Censo el 2023

Cargando...

Durante la noche de este domingo 6 de noviembre vecinos de la avenida circunvalación instalaron un punto de bloqueo, en apoyo a la medida que lleva 17 días en el departamento de Santa Cruz, exigiendo que el Censo de Población y Vivienda se desarrolle el 2023.

Con pancartas y banderas permanecieron por varias horas, aseguraron que no están de acuerdo con la postura del Comité Cívico de Cochabamba, que calificaron de "tibia". Recordemos que la Asamblea de la Cochabambinidad del pasado 24 de octubre, definió que el presidente y vicepresidente del Comité Cívico ingresarán en huelga de hambre desde este lunes 7 de noviembre exigiendo censo el 2023.

"Acatando la disposición nacional como entes cívicos, nosotros como ciudadanos y sociedad civil organizada; estamos acatando el paro nacional desde las cero horas de este lunes. Para que la población sepa que la medida será contundente, varias organizaciones se están movilizando, porque hemos visto que el Gobierno no tiene la capacidad de solucionar este problema", indicó uno de los movilizados.

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana personal de la Policía procedió a retirar de forma pacífica a las personas que se encontraban bloqueando la Av. Circunvalación y Atahuallpa, al momento la vía está expedita, se logró habilitar el paso para el transporte. Los uniformados retiraron llantas, piedras que estaban en la vía.

Otro punto de bloqueo fue instalado en la avenida Perú, en la zona conocida como rotonda de teléfonos, quienes instalaron la medida aseguran que no levantarán el bloqueo hasta ser escuchados por el Gobierno, remarcando su exigencia de la realización del proceso censal para 2023.

Bloqueo en la rotonda de "teléfonos automáticos" cortando el paso que conecta a 5 avenidas. Foto: Red Uno

Bajo la consigna "Censo 2023" vecinos de la zona Villa Montenegro instalaron un punto de bloqueo en la denominada rotonda "teléfonos automáticos" cortando el paso que conecta a 5 avenidas, en el lugar se han puesto cintas, llantas, piedras y banderas.

"Ante la indiferencia del pueblo cochabambino, debemos movilizarnos, no podemos dejar solos al pueblo cochabambino. Por este sector no ha venido la policía y no hay miedo", dijo uno de los vecinos.

