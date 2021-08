Britney Spears posa en 'topless' para acabar los rumores de embarazo

Cargando...

Britney Spears posa en topless en Instagram con frecuencia porque quiere verse a sí misma en su "forma más pura".

La cantante de "Toxic" compartió más fotos en topless de sí misma y explicó la razón del aumento de la desnudez en su perfil, y no es por una cirugía plástica o un embarazo.

"No chicos... No me operaron las tetas en solo una semana... ni estoy embarazada... ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida !!!!" ella comenzó su larga leyenda. "Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo... ¡¡¡quiero que comprendas mis pensamientos sobre exponer mi piel !!"

Spears, de 39 años, explicó a sus devotos fans y seguidores que se siente "mejor" desnuda después de sentirse cada vez más insegura acerca de su cuerpo mientras actúa.

"Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo", explicó, y agregó que estar desnuda la hace sentir "más ligera" después viviendo con el “peso del mundo” sobre sus hombros.

Cargando...