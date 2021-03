Bus “El Dorado” dejó 4 muertos y más de 30 heridos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El accidente ocurrió esta mañana en la bajada de Tutimayu, Sacaba. Según relato de los pasajeros el vehículo se quedó sin frenos. Cuatro personas perdieron la vida y por lo menos 34 resultaron heridas.

Los heridos fueron trasladados al “Hospital México” y la “Clínica Arébalo” de Sacaba. El bus ya habría presentado fallas en Colomi donde revisaron los frenos pero siguió su trayecto según informe de los heridos. La movilidad había partido anoche de Santa Cruz y se dirigía a La Paz.

“Primero hemos ayudado a rescatar a los heridos leves, en esta zona es común que se registren accidentes”, contó un comunario. “Un asiento voló varios metros, una señora me gritaba ayúdeme, ayúdeme, corrí a auxiliarla”, dijo uno de los testigos.

El coronel Jhonny Corrales, subcomandante de la Policía de Cochabamba, indicó que esperan los datos técnicos para determinar las causas exactas del accidente. “Preliminarmente se ve que el bus está dañado en el lateral izquierdo, es decir que ha venido raspando la pared contraria de su carril y posteriormente ha chocado contra la peña”, añadió.

“No agarra el freno, no agarra nada ha dicho el chófer, un poco más ha entrado pasó los camiones, agárrense del asiento nos ha dicho, yo he ido dentro del pasillo a ocultarme (…) En Colomi nos hemos parado, hay estaban arreglando la flota”, contó una pasajera.

Dos niños fueron rescatados del bus por una vecina de la zona de Tutimayu, Naira. Los menores estaban junto a su padre y su tía, el papá de los niños no es habido y temen que sea uno de los fallecidos.

Naira escuchó a la niña de dos años llorando, no lo pensó dos veces e ingresó al bus para sacarla, estaba junto a su hermanito de cuatro años, desde ese momento no se separó de los menores. “Los he sacado del lugar, no me he separado de ellos, porque estaban solos.

31 heridos y un fallecido están en la “Clínica Arébalo”, donde brindan atención médica a los pasajeros por policontusiones. El bus “Dorado” ha protagonizado en varias ocasiones accidentes de tránsito, en estos cuadros te mostramos los hechos: