“Ladrona de queso”: Mujer buscada por robar 4 moldes en el mercado Los Pozos

Santa Cruz, Bolivia

Los comerciantes del Mercado Los Pozos en Santa Cruz están en alerta después de que una mujer, presuntamente identificada como la responsable de múltiples robos de queso en el centro de abastecimiento, se llevó a cuatro barras de queso en su última incursión el pasado viernes 8 de septiembre por la noche. El robo ocurrió cuando ya no había comerciantes presentes en el mercado.

Según Ruth Vega, propietaria del puesto de venta en el mercado, la presunta ladrona de queso ha estado causando estragos en sus negocios durante algún tiempo.

“Son cuatro moldes (los que se llevó), cada molde pesa entre 9 y 10 kilogramos, son alrededor de mil bolivianos que me ha robado la señora y no es la primera vez”, señaló Vega.

Vega también explicó que el modus operandi de la mujer es desconcertante. “Nosotros cerramos a las 18:00 y como es ambiente cerrado y privado no sabemos de qué manera entró o tal vez se ocultó. Cuando regresó al día siguiente por la mañana, mis quesos faltaban y no estaban completos. No es la primera vez, y es la misma señora que roba. En otra ocasión, también a mi colega le robaron cuatro moldes. Un día antes, en el sector de abarrotes, la misma señora robó”.

Tras la última incidencia, Vega compartió un video en las redes sociales para intentar identificar a la presunta ladrona. Gracias a la difusión en línea, recibió información sobre la ubicación de la mujer. Sin embargo, al acudir a la Policía en Cotoca, las autoridades le dijeron que no podían tomar acción puesto que el robo ocurrió en Santa Cruz.

Ante esta situación, Ruth Vega anunció su intención de presentar una denuncia en la Policía de la capital cruceña para que se inicie una investigación y se pueda dar con el paradero de la supuesta ladrona de queso.

La población y las autoridades instan a la colaboración ciudadana para resolver este insólito caso de robos de queso que mantiene en vilo a los comerciantes del Mercado Los Pozos.