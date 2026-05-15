Cae presunto proxeneta argentino en Yacuiba y rescatan a menor desaparecida en Salta

Un operativo coordinado entre fuerzas policiales de Bolivia y Argentina permitió desarticular una presunta red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en la ciudad fronteriza de Yacuiba, donde fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad argentina acusado de actuar como proxeneta y se logró rescatar a tres víctimas, entre ellas una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Salta.

El comandante de Frontera Policial de Yacuiba, coronel Iván Mendívil, informó que la investigación comenzó el pasado lunes luego de que autoridades argentinas alertaran sobre la desaparición de una menor. La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente y posteriormente derivó en un requerimiento oficial a través de Cancillería y el Ministerio de Gobierno boliviano.

A partir de esa alerta, unidades de Inteligencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y grupos especiales como el DACI iniciaron un trabajo de rastreo mediante cámaras de vigilancia públicas y privadas, además de patrullajes focalizados por distintos cuadrantes de la ciudad.

“Se confirmó que estaba en Yacuiba. Ayer se fue cerrando el espacio hasta que se ubicó un domicilio”, explicó Mendívil, detallando que el inmueble intervenido estaba ubicado cerca de la plaza principal de la ciudad.

Tras obtener autorización fiscal, los efectivos ingresaron al lugar y rescataron a la adolescente argentina, además de dos mujeres bolivianas mayores de edad. En el operativo fue aprehendido Cristian Enrique Díaz, ciudadano argentino de 43 años, señalado como el responsable de captar y ofrecer a las víctimas para servicios sexuales.

El director de la Felcc, teniente coronel Ever Cossío, reveló que el acusado utilizaba redes sociales para promocionar a las mujeres mediante grupos con numerosos seguidores, bajo la modalidad de “citas express”.

“Promocionaba a las féminas para servicios sexuales con el fin de que el cliente se dirija al domicilio, recoja a la persona, la conduzca a otro lugar y posteriormente la devuelva al inmueble”, explicó la autoridad policial.

Las investigaciones también apuntan a posibles nexos con el local nocturno denominado “El Faraón”, aspecto que continúa siendo indagado por los investigadores.

Durante la requisa al inmueble, la Policía secuestró prendas de vestir femeninas y otros objetos considerados elementos de prueba dentro del proceso. Además, las autoridades confirmaron que el acusado tendría antecedentes en Argentina y estaría vinculado a una organización criminal con operaciones transnacionales.

Las víctimas ya fueron sometidas a valoraciones médico-forenses y reciben atención especializada, mientras que Cristian Enrique Díaz será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.

La Policía no descarta nuevas aprehensiones y confirmó que otras personas vinculadas al caso ya prestaron declaraciones informativas. Entretanto, el coronel Mendívil exhortó a la población a denunciar actividades sospechosas para prevenir y combatir este tipo de delitos en la región fronteriza.

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